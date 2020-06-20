شاهد.. كورنيش ترعة المريوطية ليلا فى الجيزة بعد التطوير

كتب سيد الخلفاوى

تحول المشهد سريعا من النقيض للنقيض على جسر ترعة المريوطية بالجيزة فى المسافة بين شارع الهرم ومطلع الطريق الدائرى، حيث ظهرت الملامح الأولى للكورنيش الجديد للترعة، حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة ونقل موقف السيارات العشوائى بعيدا عن نهر الطريق وتحويل المنطقة لمشى سياحى بدلا من مقلب القمامة والحفاظ على المجرى المائى من التلوث.

تنشئ محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الرى سور يمتد على ضفتى ترعة المريوطية بطول 3 كم تقريبا بعد تدبيشها وتغطية أكثر من 200 متر لنقل موقف السيرفيس بعيدا عن الطريق العام، وحل مشكلة التكدس المرورى الذى كان يسببه، والقضاء على المظهر السيئ وتحويله لممشى حضارى، وتوسعة ورصف الشارع بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

ويشهد طريق المريوطية يوميا عشرات الحوادث، وذلك بسبب ضيق الطريق ووجود ترعة المريوطية فى أكثر مناطق الطريق، وهو ما جعل محافظة الجيزة تبدأ فى تطويره وتوسعته وحماية المارة والسيارات من الحوادث ومنع سقوط السيارات فى الترعة من خلال انشاء سور يتم تركيبه بأكثر المناطق المطلة على الطريق.

وحرصت أجهزة محافظة الجيزة على تطوير عددا من الشوارع الفرعية المطلة على ترعة المريوطية، لتحدث سيولة مرورية بالتزامن مع أعمال الرصف الجارية بطور منطقة الطوير بكورنيش الترعة.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يتم تدبيش جسر الترعة وتطويره بطول 3 كم بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى، مضيفا أن الأعمال الجارى تنفيذها ستساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالمظهر الحضارى بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، إضافة إلى أنه يعد محور مرورى رئيسى للمزارات السياحى.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم تخصيص أماكن لانتظار السيارات، وإنشاء ممشي للمواطنين وسور حضارى، ويتم الآن السير وفق الجدول الزمنى المعد لإنهاء الأعمال في الموعد المقرر، وأنه يتابع بشكل دورى وميدانى أعمال التطوير الجارية.

وقال راشد، إنه سيتم إنشاء سور حضارى بطول مسافة التجميل البالغة 2.800 كم على جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائى من التلوث إضافة إلى إنشاء حائط دبش مائل على جانبى المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالى للمجرى وأيضا للمحافظة على الجسور من الانهيارات، كما سيتم تجريف الجزء المردوم من المجرى بطول حوالى 1 كم، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.