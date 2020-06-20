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شئون الحرمين توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام

السبت، 20 يونيو 2020 05:11 م
شئون الحرمين توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام توزيع المياه
إيمان حنا

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وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 60 ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام، وفقا لصحيفة عكاظ، وحرصت شئون الحرمين على تطبيق  الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

يأتى ذلك بعدما أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «معاً محترزون» منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم قد أعلن فى مايو الماضى، عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.


وأكدت الرئاسة وفق  ما أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس " ، أن هذا يأتي بناء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين  وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة.
 
 
 

 


الحرمين

الرئاسة العامة لشئون الحرمين

المسجد الحرام

المسجد النبوى

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