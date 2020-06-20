شئون الحرمين توزع أكثر من 60 ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام

إيمان حنا

وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 60 ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام، وفقا لصحيفة عكاظ، وحرصت شئون الحرمين على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

يأتى ذلك بعدما أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «معاً محترزون» منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم قد أعلن فى مايو الماضى، عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.