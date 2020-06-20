سكرتير عام محافظة قنا يتابع توافر المستلزمات الطبية والأدوية بحميات نجع حمادى

أجرى كمال شلبى سكرتير عام محافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمستشفى حميات نجع حمادى المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد ، على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل .

وتفقد شلبى غرف العزل والفحص والفرز وحرص على التحاور مع المرضى والاستماع إلى شكواهم ، لتقديم أجود الخدمات الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، داعيا المولى عز وجل ، أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .

وقد أشاد سكرتير عام محافظة المنيا ، بدور الأطباء وهيئة التمريض فى التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ، مؤكدا على انتظام مرور اللجنة بشكل يومى على المستشفيات ، وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية ، موجها بضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمرضى حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز .

كما تفقد سكرتير عام المحافظة أعمال التطوير التى تجرى بمبنى الحجز والعزل بالمستشفى والتى تشمل رفع كفاءة أعمال الكهرباء والمياه والصرف والدهانات ، بالإضافة إلى تركيب شبكة غازات بالغرف بهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى .

وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات العزل ، للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية والعلاجية وأجهزة الفحص ، ومراقبة مستوى أداء الخدمة للمرضى .

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى

سكرتير عام محافظة قنا، يتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى نجع حمادى