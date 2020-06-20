سكرتير عام محافظة قنا يتابع توافر المستلزمات الطبية والأدوية بحميات نجع حمادى

أجرى كمال شلبى سكرتير عام محافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمستشفى حميات نجع حمادى المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد ، على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل .
وتفقد شلبى غرف العزل والفحص والفرز وحرص على التحاور مع المرضى والاستماع إلى شكواهم ، لتقديم أجود الخدمات الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، داعيا المولى عز وجل ، أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .
وقد أشاد سكرتير عام محافظة المنيا ، بدور الأطباء وهيئة التمريض فى التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ، مؤكدا على انتظام مرور اللجنة بشكل يومى على المستشفيات ، وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية ، موجها بضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمرضى حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز .
كما تفقد سكرتير عام المحافظة أعمال التطوير التى تجرى بمبنى الحجز والعزل بالمستشفى والتى تشمل رفع كفاءة أعمال الكهرباء والمياه والصرف والدهانات ، بالإضافة إلى تركيب شبكة غازات بالغرف بهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى .
وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات العزل ، للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية والعلاجية وأجهزة الفحص ، ومراقبة مستوى أداء الخدمة للمرضى .
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