اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 12:20 م
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سقوط أجزاء خرسانية من عقار بالمنتزه شرق الإسكندرية دون إصابات

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 م
سقوط أجزاء خرسانية من عقار بالمنتزه شرق الإسكندرية دون إصابات رئيس حى المنتزه أول
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى المنتزه أول، شرق الإسكندرية، عن سقوط أجزاء خرسانية من عقار بنطاق الحى دون إصابات، وقد انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار، تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول بالتحرك الفورى لاتخاذ اللازم لحماية أرواح المواطنين نتيجة تساقط أجزاء خرسانية من العقار رقم 78 شارع حلمي جمعة سليمان متفرع من شارع أمين حسونة.

وأشار حى المنتزة أول فى بيان له اليوم أن غرفة العمليات بالحى تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من العقار و توجهت وحدة الازالة والتدخل السريع للعقار المذكور وتم عمل حواجز خشبية لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر .

من جهه أخرى قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه، حملة لإزالة الاشغالات وإعادة الانضباط ومتابعة إزالة السقايف المخالفة التى تحجب الرؤية وقد رافقها كافة الجهات المعنية حيث تم رفع كافة الاشغالات واى تعديات بالطريق العام وذلك بكلا من شارع المستجد ،عزبة البحر طريق العوايد ،سوق محسن ،مدخل الفلكى

وشددت المهندسة جيهان مسعود  رئيس حى المنتزه اول على استمرار الحملات اليومية ورفع كافة الاشغالات وازالة اى تعديات بالطريق العام حرصا على سلامة المواطنين ولاعادة الانضباط بنطاق الحى ووفقا لذلك قامت إدارة أشغال الطريق والإعلانات ووحدة التدخل السريع ، بمتابعة إزاله الاشغالات بسوق محسن وشارع المستجد .

وفى نفس السياق شدد اللواء ضياء الدين عبدالحميد ، رئيس حي ثان المنتزه ،بضرورة مواصلة حملات رفع الإشغالات بنطاق الحي ، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة إستهدفت رفع الإشغالات لإستعادة الإنضباط بنطاق الحي .

 

وإشتملت الحملة على رفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين بنهر الطريق وذلك بشارع 20 من 45 قبلي ، وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة العصافرة بحري ،و ذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

حملات حى المنتزة (1)
 
حملات حى المنتزة (2)
 
حملات حى المنتزة (3)

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