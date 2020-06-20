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سعد الحريرى عن والده رفيق الحريرى بمناسبة عيد الأب: لبنان يتألم في غيابك

السبت، 20 يونيو 2020 04:26 م
سعد الحريرى عن والده رفيق الحريرى بمناسبة عيد الأب: لبنان يتألم في غيابك سعد الحريرى
كتب هيثم سلامة

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بمناسبة عيد الأب، وجه سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل"، رسالة إلى والدة  الراحل رفيق الحريرى، موضحا أن لبنان يتألم وشعبه يعاني مرارة التخبط في العشوائيات السياسية في غيابه، وكتب سعد الحريرى عبر حسابه بموقع تويتر:" لأبي وروح عمري وقدوتي في عيد الأب ، لرفيق الحريري الذي يبقى ذكره ملازماً للخير والاعمار والتقدم والثقة والنجاح ؛ لبنان في غيابك يتألم وشعبه يعاني مرارة التخبط في العشوائيات السياسية ولسان حاله يقول رزق الله على ايامك ".

ويحتفل بعيد الأب أو يوم الأب في أيام مختلفة في أنحاء العالم، وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، فمنذ القرون الوسطى في 19 مارس وخصوصاً في أميركا اللاتينية، بعد أن جاء به الأسبان والبرتغاليون، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية، ويوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو، والذى يوافق اليوم.

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

من جانب آخر، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.

 


سعد الحريري

رفيق الحريرى

رجل الأعمال سعد الحريرى

وفاة رفيق الحريرى

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