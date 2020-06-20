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رويترز: اللقاح الصيني المحتمل لكورونا قد لا يكون جاهزًا للبيع خلال هذا العام

السبت، 20 يونيو 2020 10:35 ص
رويترز: اللقاح الصيني المحتمل لكورونا قد لا يكون جاهزًا للبيع خلال هذا العام لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكاله رويترز نقلا عن مسؤول تنفيذي بارز في الشركة المصنعه للقاح كورونا إن مرشح لقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين قد لا يكون جاهزا للبيع حتى عام 2021 على الأقل في الوقت الذي يكافح فيه الباحثون للانتقال إلى تجارب بشرية واسعة النطاق في البلاد بسبب نقص الإصابات الجديدة

اللقاح الصينى

ويتم اختبار أكثر من 10 لقاحات تجريبية في البشر على مستوى العالم مع تسابق العلماء للحماية من فيروسات التاجية الجديدة التي قتلت أكثر من 450ألف شخص.

ولكن لم يجتز أي منها بعد تجارب المرحلة 3 من المرحلة المتأخرة التي تتطلب الآلاف من المشاركين لتحديد فعالية مرشح اللقاح.

وقال تشانغ يوتاو نائب رئيس مجموعة تشاينا ناشونال بايوتك جروب لوسائل الإعلام الحكومية "نأمل أن نتمكن من إطلاق المزيد من التعاون الدولي وإجراء دراسة سريرية متعددة المراكز من المرحلة الثالثة للمساعدة في توصيل اللقاح إلى السوق"، مؤكدا أن اللقاح لن يكون في السوق حتى العام المقبل على الأقل بناء على الخطط الحالية."

أصاب تفشي جديد في العاصمة بكين الأسبوع الماضي أكثر من 180 شخصا ، لكن يانغ قال إن عدد المرضى الجدد مقارنة بالسكان لا يزال منخفضا للغاية لجعله موقعا تجريبيا مثاليا.

CNBG هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية (Sinopharm) المدعومة من الدولة أظهر أحد اللقاحين التجريبيين اللذين طورتهما وحداته بعض العلامات الإيجابية في التجارب البشرية المبكرة.

 


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