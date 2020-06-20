اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رصد قاذفتين أمريكيتين قرب شبه الجزيرة الكورية

السبت، 20 يونيو 2020 01:02 ص
رصد قاذفتين أمريكيتين قرب شبه الجزيرة الكورية قاذفات أمريكية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شوهدت قاذفتان إستراتيجيتان أمريكيتان بالقرب من شبه الجزيرة الكورية اليوم الجمعة، وسط تصاعد التوتر بعد أن هددت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بسبب قضية منشورات مناهضة لبيونغ يانغ.

ورصدت طائرتان من طراز "B-52H" وفق " روسيا اليوم " وهما تحلقان فوق شمال اليابان اليوم الجمعة، وفقا لموقع "Aircraft Spots"، ولم يذكر الموقع تفاصيل أخرى مثل تحديد الموقع الدقيق لتحليق القاذفتين.

وتعد هذه المرة الثانية التي تحلق فيها قاذفات القنابل الثقيلة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع. وقد شاركت طائرتان من طراز "B-52H" في تدريبات مشتركة يوم الأربعاء مع اليابان فوق البحر الشرقي، وفقا لقوات المحيط الهادئ الجوية الأمريكية.

يأتي هذا وسط تصاعد التوترات بعد أن هددت كوريا الشمالية بسلسلة من الخطوات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية، بسبب فشل سيئول في منع نشطاء من إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

وقامت بيونغ يانغ بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونغ الحدودية، كما هددت بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية، وإعادة إنشاء مواقع الحراسة العسكرية التي تمت إزالتها بالاتفاق مع الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

 


امريكا

قاذفات

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبة

قاذفات أمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رصد قاذفات أمريكية قرب شبه الجزيرة الكورية وسط تصاعد التوتر بين الكوريتين

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:19 م

أحداث العالم هذا الأسبوع × 100 صورة.. الاحتجاجات تهيمن على العالم.. لبنان يشتعل بسبب أزمته الاقتصادية.. ومظاهرات فلويد تتواصل بأمريكا.. وشبه الجزيرة الكورية على حافة الهاوية.. وكرة القدم تعود للحياة فى إيطاليا

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:00 ص

الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين الكوريين الشماليين فى العالم

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:22 ص

صور.. العالم هذا المساء.. "المنشقين الكوريين" يهربون الكمامات والأرز فى زجاجات لكوريا الشمالية.. "ديزني لاند" تفتح أبوابها فى هونج كونج بعد 6 أشهر من الإغلاق.. إجراءات إحترازية فى بكين للخروج من "دوامة" كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة