رسائل السيسي من المنطقة العسكرية الغربية في عدد اليوم السابع غدا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة العسكرية الغربية، وتوجيهه عدة رسائل، إضافة إلى آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

- السيسى يتفقد المنطقة العسكرية الغربية ويؤكد: الجيش قادر على الدفاع عن أمن مصر القومى داخل وخارج الحدود.. جيشنا رشيد يحمى ولا يهدد.. بيأمن مش بيعتدى.. دى استراتيجيتنا ودى عقائدنا ودى ثوابتنا اللى مابتتغيرش

- السيسي: تحركنا لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة يمثل حرصنا على المسار السياسى.. تجاوز سرت والجفرة خط أحمر.. تحرك الشعب الليبى ومطالباته لنا بالتدخل إشارة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحد.. ولن نكون غزاة ومخطئ من يعتقد أن صبرنا ضعف

- قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى

- ممثل القبائل الليبية للرئيس السيسى: نطالبكم بحماية بلادنا والحفاظ عليها وعلى ثرواتها لصالح أبنائها

- انطلاق امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. "التعليم": جاهزون للامتحانات و 2216 لجنة بمحافظات الجمهورية.. ورئيس الامتحانات: الأسئلة ستصل فى موعدها لأيادى الطلاب باللجان

- ماذا يعنى لجوء مصر إلى إحالة ملف "سد النهضة" لمجلس الأمن؟

- إطلاق خدمات العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة فى المراكز الصحية ب 3 محافظات.. وزارة الصحة تؤكد عدم التقيد بإصدار قرارات نفقة الدولة لصرف الأدوية وتوفيرها لمدة 3 أشهر مقبلة.. ومسارات آمنة للمترددين

- السعودية تبدأ اليوم المرحلة الأخيرة لعودة الحياة الطبيعية بإجراءات وقائية.. مساجد مكة تستقبل المصلين.. عقوبات تصل إلى 1000 ريال لعدم ارتداء الكمامات.. و"السياحة" تطلق برنامجها الصيفى

- صناعة الصلب بين الواقع والمأمول.. مصر تملك إمكانات تؤهلها لريادة صناعة الصلب فى الشرق الأوسط وأفريقيا

- أقوى المراجعات النهائي لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية