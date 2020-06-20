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رئيس مدينة طنطا: إصلاح ماسورة أحد خطوط البترول بعد حدوث تسريب بها.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 03:19 م
رئيس مدينة طنطا: إصلاح ماسورة أحد خطوط البترول بعد حدوث تسريب بها.. صور إصلاح ماسورة خط بترول وصيانة الخط عزبة منشأة الأوقاف
الغربية - محمد طارق

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أعلن حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، الانتهاء من إصلاح ماسورة خط بترول وصيانة الخط، الممتد من عزبة منشأة الأوقاف إلى شركة أنابيب البترول بمنطقة محلة مرحوم بطنطا، وأشار رئيس المدينة، فى بيان له الى أن ذلك جاء على خلفية حدوث تسريب على ترعة أبو عمار بناحية عزبة العمارة "منشأة الأوقاف"، لخط بترول " سولار" بسمك 10 بوصة ممتد من أنابيب بترول محلة مرحوم مركز طنطا، وحتى شوا بالدقهلية، لافتا إلى أنه تم عمل كردون أمنى من الحماية المدنية وجهاز الأمن والسلامة التابع لشركة البترول، وتم السيطرة على الموقف دون أى خسائر فى الأرواح، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أكد أنه لا تهاون أو فساد فى استلام الطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم ، اليوم، والذى تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق ، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد أن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارى إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقييم الكامل له ، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام

كما قام نائب المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا ، بحضور الدكتور محمد أيوب استشارى المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمشروع، وممثلى الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال فى كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.

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إصلاح ماسورة خط بترول وصيانة الخط عزبة منشأة الأوقاف

 

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إصلاح ماسورة خط بترول وصيانة الخط عزبة منشأة الاوقاف

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إصلاح ماسورة خط بترول وصيانة الخط عزبة منشأة الأوقاف

 

 


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