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السبت، 20 يونيو 2020 03:40 م
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رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 03:06 م
رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة.. صور رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقد خلالها الإستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد إمتحانات الثانوية العامة بالمركز، حيث أشرف على أعمال النظافة والتعقيم داخل المدارس، وشدد على تكثيف العمل ورفع مستوى النظافة مع مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان.

وقال المهندس محمد سيد سليمان، خلال الجولة، على أنه تم وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلي جميع مقرات اللجان وجاري تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين، حيث أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للإمتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين، وستجرى الامتحانات من داخل 8 مقرات بمركز إسنا.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا، على المسئولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الإمتحان، إلى جانب الإطمئنان على إنتظام سير الإمتحانات وتوفير المناخ الهاديء والآمن للطلاب خلال فترة إنعقاد الإمتحانات.

وكانت قد كثفت المحافظة بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة بالأقصر، من التجهيزات والاستعدادات لماراثون الثانوية العامة على قدم وساق، وذلك عبر تجهيز اللجان وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لحماية الطلاب خلال أداء الامتحانات المقرر إنطلاقها غداً الأحد، بتاريخ 21 يونيو 2020.

وفى هذا الصدد شهدت محافظة الأقصر، استلام مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدد 33 من كبائن التعقيم وذلك استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، والتى من المقرر أن يتم توزيعها على 25 لجنة امتحانات و7 كبائن يتم تركيبها بجميع الإدارات التعليمية وكبينة لمديرية التربية والتعليم، وجاء ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي ستبدأ يوم 21 يونيو 2020، حيث أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (1)
رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (1)

 

رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (2)
رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (2)

 

رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (3)
رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (3)

 

رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (4)
رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (4)

 

رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (5)
رئيس مدينة إسنا يتابع الإستعدادات النهائية بلجان الثانوية العامة (5)

 


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