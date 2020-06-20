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رئيس مدينة أرمنت يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ويحيل مدير مدرسة للتحقيق

السبت، 20 يونيو 2020 07:38 م
رئيس مدينة أرمنت يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ويحيل مدير مدرسة للتحقيق رئيس مدينة أرمنت يتفقد لجان امتحانات الثانوية
الأقصر - أحمد مرعى

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قام العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت ، بالمرور، اليوم السبت، على لجان الثانوية العامة بمدينة أرمنت للتأكد من جاهزيتها لأستقبال ابنائنا الطلبة المتقدمين لأمتحانات الثانوية هذا العام، ورافق رئيس المدينة خلال جولته المرورية مدير الأدارة التعليمية ومدير إدارة المرافق بالمدينة، حيث تم المرورعلى لجان مدارس  الأعدادية الحديثة ، الثانوية العسكرية ، وأرمنت الثانوية بنات ،والابتدائية المشتركة، والسادات الأبتدائية المشتركة بأرمنت الحيط، ووجه رئيس المدينة رؤساء اللجان إلى ضرورة الأهتمام بنظافة دورات المياه ، كما أحال  مدير المدرسة الابتدائية بالمراعزة للتحقيق نظراً لسوء حالة ونظافة المدرسة، وعلى الفور تم أستدعاء الشئون الإدارية لتلافى الملاحظات وتشكيل لجنة من مجلس المدينة لاستلام المدرسة بدءاً من اليوم .

وكان رئيس مدينة أرمنت قد استقبل اليوم وفد المجموعة الفنية لتركيب بوابات التطهير فى لجان الثانوية بالمركز ووجه أدارة المتابعة بمجلس المدينة للتأكد من عمل تلك البوابات بعد تركيبها .

وكان قد أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه تم الانتهاء من اعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020، وأوضح عايد انه فى اطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الاجراءات الاحترازية المتخذه وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن  لمواصلة اعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجارى استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة والتى سيتم الانتهاء منها مساء اليوم لتكون جاهزة غدا .

واكد وكيل تعليم الأقصر انه تم تسليم جميع اللجان الادوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على اعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع  الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس .

 


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