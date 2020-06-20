رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد إنشاء مجمع الكليات بأبيس .. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية ، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أعمال الإنشاءات للمبانى الجديدة لكليات الجامعة بمنطقة أبيس ، تمهيداً لافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أولى كليات المشروع منتصف الشهر القادم .

ويأتى هذا ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنشأت المتهالكة لكليات الجامعة ، وكذلك الكليات المطلوب إخلائها وهى الخطة التى وضعتها الجامعة وعملت عليها لأكثر من عامين لتحقيق رؤيتها الشاملة للأرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وإستيعاب أكبر عدد من الطلاب ، وتطوير منظومة مبانى الجامعة الموجودة فى أماكن كثيرة متفرقة داخل المحافظة ، مما يلقى عبئا كبيراً على ميزانية الجامعة نتيجة سوء حالة الإنشاءات وتكرار كل خدمة مقدمة ، سواء من حيث صيانة المنشآت أو القوى البشرية التى تحتاجها هذه الكليات ، بالإضافة إلى تسهيل عملية الانتقال وتخفيف الضغط على قلب المحافظة .

وقال الكردى ، أن المرحلة الأولى لهذه الإنشاءات تضمنت " مبنى لكليتى التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة والمقام " وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 85% ، وكلية الفنون الجميلة وملحقاته .

وجدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة مقسمة فى اربع فيلات قديمة بعضها يحتاج الى اعمال صيانة مكلفة للغاية نظرا لطابعها الأثرى ، ومبنى كلية الألسن واللغات التطبيقية المزمع افتتاحها فى العام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، وكانت كلية الطب البيطرى قد انتقلت بالفعل إلى أرض الجامعة بمنطقة أبيس ، وأصبحت جميع الفرق الدراسية موجودة هناك بعد نقلها من منطقة إدفينا بمحافظة البحيرة .

وقال أن المقترح هو نقل الكليات ذات التخصصات البينية أو المشتركة ، إلى مكان واحد، بما يفيد التكامل المنشود والاستغلال الأمثل للموارد والصالح العامة للجامعة والطلاب والعملية التعليمية .

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاءات الجامعة بمنطقة أبيس

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاءات الجامعة بمنطقة أبيس

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاءات الجامعة بمنطقة أبيس

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاءات الجامعة بمنطقة أبيس

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاءات الجامعة بمنطقة أبيس

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاءات الجامعة بمنطقة أبيس