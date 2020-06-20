رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد إنشاء مجمع الكليات بأبيس .. صور

تفقد الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية ، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أعمال الإنشاءات للمبانى الجديدة لكليات الجامعة بمنطقة أبيس ، تمهيداً لافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أولى كليات المشروع منتصف الشهر القادم .
ويأتى هذا ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنشأت المتهالكة لكليات الجامعة ، وكذلك الكليات المطلوب إخلائها وهى الخطة التى وضعتها الجامعة وعملت عليها لأكثر من عامين لتحقيق رؤيتها الشاملة للأرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وإستيعاب أكبر عدد من الطلاب ، وتطوير منظومة مبانى الجامعة الموجودة فى أماكن كثيرة متفرقة داخل المحافظة ، مما يلقى عبئا كبيراً على ميزانية الجامعة نتيجة سوء حالة الإنشاءات وتكرار كل خدمة مقدمة ، سواء من حيث صيانة المنشآت أو القوى البشرية التى تحتاجها هذه الكليات ، بالإضافة إلى تسهيل عملية الانتقال وتخفيف الضغط على قلب المحافظة .
وقال الكردى ، أن المرحلة الأولى لهذه الإنشاءات تضمنت " مبنى لكليتى التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة والمقام " وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 85% ، وكلية الفنون الجميلة وملحقاته .
وجدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة مقسمة فى اربع فيلات قديمة بعضها يحتاج الى اعمال صيانة مكلفة للغاية نظرا لطابعها الأثرى ، ومبنى كلية الألسن واللغات التطبيقية المزمع افتتاحها فى العام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، وكانت كلية الطب البيطرى قد انتقلت بالفعل إلى أرض الجامعة بمنطقة أبيس ، وأصبحت جميع الفرق الدراسية موجودة هناك بعد نقلها من منطقة إدفينا بمحافظة البحيرة .
وقال أن المقترح هو نقل الكليات ذات التخصصات البينية أو المشتركة ، إلى مكان واحد، بما يفيد التكامل المنشود والاستغلال الأمثل للموارد والصالح العامة للجامعة والطلاب والعملية التعليمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة