رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد لجان القاهرة للتأكد من انتهاء الاستعدادات..صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التربية والتعليم، يرافقه محمد عطية مدير تعليم القاهرة، عدد من المدارس بالقاهرة للاطمئنان علي تجهيزات لجان الثانوية العامة بالعاصمة، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب.

وفى السياق عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إجتماعا بمدرسة المجمع الحرفي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية مع رؤساء لجان الثانوية العامة، والذين تم ترشيحهم للعمل كرؤساء لجان محافظة القاهرة.

وأوصى مدير المديرية خلال الاجتماع بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافة صوره والتصدى بكل حزم للغش، وشدد على وضع جدول الامتحان، والتعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات، كما أكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جاهزية مدارس العاصمة لامتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ صباح الغد حيث تم الإنتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها 310 لجنة ، كما أنه تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وطمان محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

وأكد محافظ القاهرة انه تم الإنتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها وخاصة توافر التهوية الجيدة بها .

كما ناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدا عن محيط اللجان.