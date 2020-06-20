رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يرأس لجنة لاستلام أرض بالمنتزة تابعة للأزهر

الإسكندرية - أسماء على بدر

ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم السبت ، لجنة لاستلام قطعة أرض مخصصة للأزهر الشريف بعزبة التوفيقية قسم المنتزه ثانٍ ، والمتبرع بها " ميمونة فتحى منصور" ، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة وتفويض منطقة الإسكندرية بالاستلام .

وأضاف البيان الصادر اليوم ، أن اللجنة ستتكون من " علاء الحلفاوى مدير الشئون القانونية، وإبراهيم المغربى مدير التفتيش المالى والإداري، والمهندس زكريا الشيخ مدير الشئون الهندسية، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، والشيخ محمد شعبان وكيل إدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالله شيخ معهد لطفى غازي، بحضور المتبرعة ميمونة فتحى منصور، وتم تحديد الأرض واستلامها، وسيتم إنشاء معهد أزهرى عليها لخدمة أهالى خورشيد، والمنتزه ثانٍ ".

وقد اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية ، الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي ، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات ، وعصام فوزى مدير التعليم الثانوى ؛ مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسئولى أمن اللجان اليوم فى اجتماع عاجل؛ للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية .

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم ، أنه ناقش الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور سمير عبداللاه مدير إدارة المعلومات، و إسماعيل أنور مدير إدارة الأمن، و أجمد البرجى رئيس مكتب الوافدين.

وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة،وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر فى عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وأحالته للشئون القانونية.

رئيس المنطقة الأزهرية والسيدة المتبرعة بقطعة الأرض

قطعة الأرض التابعة للأزهر الشريف

رئيس المنطقة الأزهرية بقطعة الأرض