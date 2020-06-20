رئيس البرلمان الكويتى: دعوة الغنوشى للزيارة بروتوكولية ولا تعنى أنها ستتم

وأوضح الغانم في بيان نقلته قناة "العربية": "الدعوة الموجهة للغنوشى بروتوكولية وأولية ولا مجال لتفعيلها حاليا".

وتابع رئيس البرلمان الكويتي: "لم نشرع بعد في إجراءات تنفيذ دعوة الغنوشي لزيارة الكويت".

واستمر الغانم قائلا "الدعوة البروتوكولية للغنوشي لا تعني أن الزيارة ستتم".

وأشار رئيس البرلمان الكويتي إلى أن توجهات بلاده مختلفة تماما عن توجهات رئيس البرلمان التونسى.

وأردف بقوله "الدعوة وجهت للغنوشي بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي".

واستدرك قائلا

"نتذكر موقف الغنوشي المؤيد للغزو العراقي للكويت، وهذا أمر لن ننساه".

ولكن عاد بقوله "تونس دولة عربية يهم البرلمان الكويتي توطيد العلاقات معها".

وأشار إلى أن الدعوة وجهت للغنوشي في يوم 9 فبراير الماضي، وتأخر تسليمها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".