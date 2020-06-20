اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الأركان اليونانى محذرا تركيا: سنحرق من يحاول وضع قدمه على أراضينا

السبت، 20 يونيو 2020 11:16 م
رئيس الأركان اليونانى محذرا تركيا: سنحرق من يحاول وضع قدمه على أراضينا قسطنطينوس فلوروس
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس استعداد بلاده للرد على أي خطوات من قبل تركيا، مهددا بـ"حرق من يضع قدمه" على الأراضي اليونانية، ونقلت بكة روسيا اليوم عن رئيس الأركان قوله اليوم السبت: "سنحرق من يضع قدمه على الأرض اليونانية قبل أن نتأكد من هو".

ولم يستبعد فلوروس وقوع نزاع عسكرى مع تركيا في حال أقدمت أنقرة على تخطى "الخطوط الحمراء".

وقال إن "النزاع العسكري محتمل، وليس بوسع أحد أن يستبعد هذا الاحتمال، وفي حال حدث أى شيء من هذا القبيل، فهذا لن يقتصر على نقطة واحدة، بل ستتسع رقعته فورا".

وأضاف أن "من سيهاجم القوات المسلحة اليونانية سيدفع ثمنا باهظا، والجيران يعرفون ذلك"، مؤكدا أن أثينا تعرف ماذا ستفعل في حال تعرض اليونان لأي اعتداء.

يذكر أن العلاقات بين تركيا واليونان تشهد توترا شديدا في أعقاب اتفاق أنقرة على ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، وإرسالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.


اليونان

تركيا

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة