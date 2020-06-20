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ديلى ميل: ولادة طفل بحجم "الريموت" فى حالة نادرة بعد خضوعه لجراحتين

السبت، 20 يونيو 2020 02:57 م
ديلى ميل: ولادة طفل بحجم "الريموت" فى حالة نادرة بعد خضوعه لجراحتين ولادة طفل بحجم الريموت
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن ولادة طفل في 23 أسبوعًا، أى 5 شهور و3 أسابيع بطول سبع بوصة اى 18 سم، وليس أمامه سوى فرصة بقاء على قيد الحياة بنسبة 3%، وحاليًا تحسنت حالته ليكسب معركته من أجل الحياة.

بحجم جهاز التحكم عن بعد
بحجم جهاز التحكم عن بعد

من المقرر أن يعود أوليفر كاش، والذي أطلق عليه الأطباء "روكي" بعد عمليتين، إلى المنزل، يدعو والده " إيثان ريان"، 29 عامًا، وزوجته فرانسيس، 24 عامًا، الابن "أوليفر كاش" بـ "المقاتل الصغير المدهش".

روكى يقاتل من اجل الحياة
روكى يقاتل من اجل الحياة

وأضاف الأب: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، عندما يتم ولادته مبكرًا، ولكن بعد ولادته مباشرة، صرخ صرخة صغيرة، وقالت الممرضة، "لدينا مقاتل على أيدينا"، حيث أنجبت فرانسيس أول طفل لهما في 26 مارس، في الأسبوع الأول من الإغلاق بسبب كورونا.

اصغر طفل يولد فى زمن كورونا
اصغر طفل يولد فى زمن كورونا

تم تحذيرها من أن أوليفر، الذي كان يبلغ من الطول 7 بوصات أى 18 سم، يعتبر أصغر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، لديه فرصة بقاء بنسبة 3 % فقط، حيث تم اجراء عمليتين له.

مع والده
مع والده

وقالت صحيفة "The Sun"، أعطوا أدوية لــ أوليفر، للمساعدة في تسريع نمو رئتي الطفل وقلبه، ولكن بعد يومين فقط من الولادة، تم وضع أوليفر في حضانة وبدا في البداية أنه يمسك نفسه، بعد حوالي 11 يومًا من ولادته، تدهورت حالته بسرعة، حيث تم تشخيصه بثقوب بالأمعاء، وانتقل إلى مستشفى مقاطعة رويال ساسكس، برايتون.

مع امه
مع امه

روح المحارب

وأضافت الصحيفة، أمضى أوليفر 40 يومًا هناك، قبل نقله إلى مستشفى أطفال إيفلين بلندن في لندن، حيث يواصل الشفاء.

تحسنت حالته
تحسنت حالته

 قال الدكتور جيراينت لي رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة: "أوليفر هو أحد الأطفال الصغار الذين تم الاعتناء بهم، لقد شارك فريق ضخم من الخبراء في علاجه ورعايته، وسنستمر في التواجد معه ولعائلته طالما هم بحاجة إلينا.

داخل الحضانة
داخل الحضانة

وأضاف والده، أن " أوليفر"، أظهر أنه لا يخاف من أي شيء، فهو لا يزال يقاتل بمساعدة فريقه المدهش في المستشفى.


ولادة طفل بحجم الريموت

المقاتل الصغير

طفل بحجم 18 سم

ولادة طفل بحجم صغير

حالة نادرة

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