اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"دعامة الحياة" تنقذ 122 مريضًا من الموت بالمستشفى التعليمى بطنطا

السبت، 20 يونيو 2020 11:56 ص
"دعامة الحياة" تنقذ 122 مريضًا من الموت بالمستشفى التعليمى بطنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى بيان له نجاح فريق القلب بالمستشفى التعليمى العالمى من تركيب دعامة الحياة ل 122 مريضاً من مرضى جلطات القلب الحديثة داخل المستشفى خلال شهرين وانقاذ حياتهم من الموت.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، إن دعامة الحياة تمثل الأمل فى علاج مرضى الشرايين التاجية بنجاح، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن أمراض القلب تعتبر السبب الأول للوفاة بنسبة 40%، مشيرا إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب هم مرضى السكر والكوليسترول والضغط والمدخنين.

وأشار الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمي، إلى أن المستشفى التعليمى تمتلك أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة ، فضلاً عن الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة.

قالت الدكتورة مى سلامة، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب طنطا، إن الوقت يساوى حياة بالنسبة لمريض جلطة القلب، نظرا لأنه بعد 90 دقيقة من الإصابة تبدأ عملية ضمور عضلة القلب والتى يصعب التعامل الطبى معها بعد هذه المدة.

وأوضحت مى سلامة، أن الجلطة الحادة تعتبر المسبب الرئيسى لاعتلال عضلة القلب إذا لم يتم علاجها من بداية الأعراض، وتحويل المريض إلى شخص غير منتج طوال فترة حياته.

كما أشادت بدقة ومهارة فريق القلب، والذى حقق فى فبراير الماضى كأس المركز الأول على مستوى 25 جامعة مصرية ومركز طبي، كما فاز فريق القسطرة فى الوصول إلى المربع الذهبى فى مسابقة أخرى بتنظيم جمعية القلب المصرية، موكدة الدعم اللا محدود للفريق من قبل رئيس الجامعة الدكتور مجدى سبع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي.

 

 


اخبار عاجله

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

جلطات القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة