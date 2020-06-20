"دعامة الحياة" تنقذ 122 مريضًا من الموت بالمستشفى التعليمى بطنطا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى بيان له نجاح فريق القلب بالمستشفى التعليمى العالمى من تركيب دعامة الحياة ل 122 مريضاً من مرضى جلطات القلب الحديثة داخل المستشفى خلال شهرين وانقاذ حياتهم من الموت.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، إن دعامة الحياة تمثل الأمل فى علاج مرضى الشرايين التاجية بنجاح، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن أمراض القلب تعتبر السبب الأول للوفاة بنسبة 40%، مشيرا إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب هم مرضى السكر والكوليسترول والضغط والمدخنين.

وأشار الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمي، إلى أن المستشفى التعليمى تمتلك أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة ، فضلاً عن الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة.

قالت الدكتورة مى سلامة، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب طنطا، إن الوقت يساوى حياة بالنسبة لمريض جلطة القلب، نظرا لأنه بعد 90 دقيقة من الإصابة تبدأ عملية ضمور عضلة القلب والتى يصعب التعامل الطبى معها بعد هذه المدة.

وأوضحت مى سلامة، أن الجلطة الحادة تعتبر المسبب الرئيسى لاعتلال عضلة القلب إذا لم يتم علاجها من بداية الأعراض، وتحويل المريض إلى شخص غير منتج طوال فترة حياته.

كما أشادت بدقة ومهارة فريق القلب، والذى حقق فى فبراير الماضى كأس المركز الأول على مستوى 25 جامعة مصرية ومركز طبي، كما فاز فريق القسطرة فى الوصول إلى المربع الذهبى فى مسابقة أخرى بتنظيم جمعية القلب المصرية، موكدة الدعم اللا محدود للفريق من قبل رئيس الجامعة الدكتور مجدى سبع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي.