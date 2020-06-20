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خلال أقل من شهرين.. مصطفى وزيرى يكشف موعد افتتاح متحف شرم الشيخ

السبت، 20 يونيو 2020 12:03 م
خلال أقل من شهرين.. مصطفى وزيرى يكشف موعد افتتاح متحف شرم الشيخ مصطفى وزيرى - الأمين العام للمجلس الاعلى للاثار
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، عن موعد افتتاح متحف شرم الشيخ للآثار، مؤكدا أن مصر على موعد مع افتتاح المتحف بعد 50 يوما من الآن، منوها إلى أن المتحف المزمع افتتاحه يقع على مساحة 190 ألف متر مربع تشمل قاعات عرض ومطاعم وبازارات وحرف تراثية.

 

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للآثار خلال حوار على "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن 5 آلاف قطعة أثرية وصلت بالفعل إلى المتحف، ومتوقع أن يصل العدد إلى 6 آلاف، ومن أشهر القطع الأثرية المعروضة "رأس ملكية للملك رمسيس الثاني"، كما أن أغلب القطع المعروضة من بعض المتاحف ومخازن الآثار.، فضلا عن أن القاعة الرئيسية تعرض فيها أحدث الاكتشافات الأثرية.

 


متحف شرم الشيخ

مصطفى وزيرى

المجلس الاعلي للاثار

الاثار

شرم الشيخ

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