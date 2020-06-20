خروج مصابي حادث الشلاتين من المستشفي سوى حالتين جارى نقلهم لمستشفى آخر

قال مصدر طبي بمستشفي الشلاتين المركزي أن مصابى حادث ميكروباص الشلاتين خرجوا جميعهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية، سوى حالتين لرجل مصاب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وأخرى لسيدة سيتم نقلهم لمستشفيات اخري لتلقي العلاج اللازم .

كان قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات فيه إلى 3 أشخاص، والمصابين ل 15 شخصا، وجار تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة .

وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين المتوفين والمصابين مراقبين لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، مؤكدا أن السيارة الميكروباص التى تعرضت للانقلاب بسبب انفجار الاطار الامامى لها كانت متجهة من مدينة الشلاتين لحلايب .

واكد رئيس مدينة الشلاتين أن سيارات الاسعاف نقلت 7 مصابين وسيارات اخرى من الاهالى والمارين بالطريق نقلوا باقى المصابين لمستشفى الشلاتين ولقى من بينهم 3 مصرعهم بينهم مدير معهد ازهري، وأصيب 15 اخرين، حيث كان يستقل السيارة الميكروباص 18 شخصا.