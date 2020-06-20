اليوم السابع
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خبير صينى: لا دليل على انتقال فيروس "كورونا" عبر تناول الأطعمة الحاملة له

السبت، 20 يونيو 2020 08:11 ص
خبير صينى: لا دليل على انتقال فيروس "كورونا" عبر تناول الأطعمة الحاملة له أطعمة
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قال عالم وبائيات صيني، إنه لا دليل حتى الآن على إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تناول الأطعمة التي تحمل أثرا للفيروس، بما فيها الأطعمة البحرية.


ومع انتشار المخاوف لدى الصينيين من مدى خطورة تناول الأطعمة الطازجة، قال الباحث بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فينج لوجاو، في مؤتمر صحفي، إن الدراسات أظهرت أن فيروس كورونا ينتقل بشكل أكثر شيوعا من خلال الرذاذ التنفسي والاتصال الوثيق، فضلا عن التعرض المطول للهباء الجوي المركز في بيئة موبوءة، حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.


ورغم ضعف فرصة انتقال الفيروس من خلال الجهاز الهضمي، لكن فينج أشار إلى أهمية توخي بعض الاحتياطات في هدا الصدد، كسلامة الأغذية وحسن تنظيفها وتخزينها.
 


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