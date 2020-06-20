حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بطوخ"صور"

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأسفرت الحملة عن تنفيذ 73 حالة صادر بهم قرارات إزالة بمساحة 1820 م تقريبا وتنفيذ 4 قرارات إزالة لصالح هندسة رى طوخ ، و أعمال الحملة مستمرة مستهدفة القرارات الجديدة وكذلك الحالات التي لم يتقدم أصحابها على تصالح.

ويأتي ذالك في إطار توجيهات محافظ القليوبية بشأن التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ، على تحويل المتعدين للنيابة العسكرية لإنفاذ القانون، موجهًا رؤساء المدن بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة المخالفات فى المهد وعدم التهاون في حق الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.