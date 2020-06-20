حملة لضبط وصلات مياه الشرب والصرف الغير قانونية بدمياط الجديدة.. صور

دمياط - معتز الشربينى

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، بأن لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز ، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة ، وضبط المخالفات الغير قانونية ،لوصلات المياه أو وصلات الصرف الغير مقننة بمعرفة الجهاز ، والتى يقوم بعض الأهالى بإنشائها ، دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز ،وهو ما يتسبب فى إهدار المال العام ،والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة ،بما له من أهمية قصوي .

وأضاف رئيس الجهازفى بيان له ، بأن هذه اللجنة قامت بشن حملة مكبرة ، أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات الغير قانونية بأنحاء متفرقة بالحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة .

وأشار رئيس الجهاز بأنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين ، مؤكداً إستمرار تلك الحملات ليلاً ونهارا للقضاء على هذه الظاهرة تماماً.

وكان جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ،قد حدد يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس المقبل ، كآخر موعد لتسليم وحدات سكن مصر بالمدينة، حيث يستمر التسليم نحو شهرين متتالين فى خطوة لمنع التزاحم على البنوك ومقر الجهاز، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ الجهاز فى إجراءات تسليم نحو 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة الأولى غرب جامعة دمياط، يوم الأحد الماضى، حيث تم ، تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد الماضى 14وكذلك تم تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين الماضى، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء، الماضى، ووحدات العمارة رقم 4، أمس الأربعاء و تم تخصيص اليوم الخميس 18/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وذكر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 21/6/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 22/6/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 23/6/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 24/6/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 25/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 28/6/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الإثنين 29/6/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 1/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 2/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

اللجنة أثناء ضبطها وصلات المياه الغير قانونية

اللجنة أثناء ضبطها وصلات المياه الغير قانونية

اللجنة أثناء ضبطها وصلات المياه الغير قانونية