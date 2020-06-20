اليوم السابع
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حملة لتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية لمواجهة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 04:18 م
حملة لتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية لمواجهة كورونا محافظة الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية بتنفيذ حملة مكبرة لفرق التطهير والتعقيم التابعة لقطاع الطب البيطرى.

وذلك لتطهير وتعقيم مبنى محافظة الدقهلية بمدينه المنصورة عاصمة المحافظة، حيث تم تطهير وتعقيم جميع المكاتب الإدارية وكل الطرقات المؤدية إليها و قاعات الاجتماعات و جميع دورات المياه والمركز التكنولوجى للخدمات الجماهرية، وكافة المداخل والمخارج للمبنى والفناء المحيط بة وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين به و حرصا على المواطنين المترددين علية طوال أيام الأسبوع لقضاء مصالحهم ومطالبهم داخل الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.

واكد محافظ الدقهلية على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة  لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين، مؤكدا على ضرورة استغلال أيام العطلات والاجازات الرسمية فى تكثيف أعمال التطهير وايضا أعمال النظافة ورفع القمامه من الشوارع والميادين.

واشار إلى أن أيام العطلة هى فرصة مواتية لجميع الاجهزة العاملة فى مواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة من ممارسة عملها على اكمل وجه وبلا اية معوقات، وأن هدف الحكومة بكافة اجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامه المواطنين على رأس الاولويات وذلك بالحد من التجمعات للافراد والمواطنين فى الشارع مؤكدا على ان هناك متابعه على مدار الساعة مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل الفورى مع اية طوارئ.

واوضح محافظ الدقهلية ان مواطنى الدقهلية يتميزون بالوعى الكامل فى مواجهة الازمة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.

جاء ذلك فى اطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، باستغلال أيام العطلات والاجازات الرسمية فى تكثيف اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمبانى الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين لتوفير بيئة صحية وآمنه.

 


الدقهلية

محافظة الدقهلية

تطهير محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

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