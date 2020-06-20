حملات لتنظيف قاع البحر لليوم الثانى على التوالى بالغردقة.. صور وفيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وغرفة الغوص ، استكمال حملات تنظيف القاع بمدينة الغردقة لليوم الثانى على التوالى، وأكدت الجمعية فى بيان لها ، أن حملة تنظيف قاع البحر البحر بالغردقة اليوم ، شارك فيها 16 متطوعا من غواصي البحر الأحمر الذين نجحوا فى جمع كمية 5 طن بواقع 8 طن إجمالى اليومين ، من المخلفات الصلبة كالزجاج ، بلاستيك ، خشب ، مطاط ، حديد وغيره من حطام المراكب بعد أن تم توزيع الغواصين على ثلاث مواقع داخل المارينا .

وتقدمت الجمعية بالشكر للجهات المسؤولة على رأسها وزارة البيئة، ومحميات البحر الأحمر ومراكز غوص المشاركة والمتطوعين من الغواصين على مشاركتهم بمجهودهم ووقتهم للمساعدة للحفاظ على البيئة البحرية .

وكانت أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى جمعية هيبكا وذلك فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجارى، فى إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر".

وأضافت وزيرة البيئة، فى بيان لها أن الحملة تعتبر أول أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر فى مجال حماية التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللاجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والقطاع السياحى فى الانشطة البيئية .

حملات لتنظيف قاع البحر

حملات لتنظيف قاع البحر

حملات لتنظيف قاع البحر

حملات لتنظيف قاع البحر

حملات لتنظيف قاع البحر