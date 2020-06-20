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حجز طفل مولود حديثا بمستشفى بالدقهلية لاكتشاف إصابته بكورونا

السبت، 20 يونيو 2020 04:10 م
حجز طفل مولود حديثا بمستشفى بالدقهلية لاكتشاف إصابته بكورونا مولود - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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استقبلت مستشفي منية النصر بمحافظة الدقهلية، طفلا حديث الولادة عمره 4 أيام، نتيجة اصابته بفيروس الكورونا، بعد ظهور بعض الأعراض على الطفل، وقد كشف  مصدر طبى بمديرية الصحة بالدقهلية أن المولود اسمه "ط .م م" عمره 4 أيام ، وهو من قرية البشمور التابعة لمركز دكرنس، وهو موجود بالعزل داخل مستشفي منية النصر، بعد أن تأكد اصابته بفيروس كورونا، وكشف المصدر أنه لم يتم نقله إلى مستشفي العزل بتمي الامديد، بعد أن تبين إصابة المولود بانسداد معوي، وتم وضعه تحت اشراف طبيب جراحة أطفال بمستشفي منية النصر لمتابعة حالته.

واشار المصدر إلى أنه إلى الآن لم يتم التعرف على مصدر نقل العدوي للطفل، خاصة بعد أن تبين سلبية إصابة الأم، بفيروس كورونا.
 
وفى وقت سابق أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 30 حالة من مصابى فيروس كورونا، من مستشفى العزل الصحى بتمى الأمديد، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية، وتم السماح لهم بالخروج.
 
وأشار مكى إلى أن نتيجة المسحات الأخيرة، أظهرت تحول نتائجهم من الايجابية إلى سلبية، وقد أشاد المتعافون قبل خروجهم بالخدمة الطبية المقدمة من قبل الأطقم الطبية، وقدموا شكرهم للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء، واحتفل المتعافون مع الفريق الطبى بسبب سلبية النتائج، وبالتالى خروجهم من المستشفى.


 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

إصابة مولود بفيروس كورونا

مستشفي منية النصر

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