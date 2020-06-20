جو بايدن يواصل مهاجمة ترامب: فشل فى أبسط اختبارات القيادة

ريهام عبد الله

واصل جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مهاجمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلا :"فشل فى أبسط اختيارات القيادة".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد مرت أشهر على هذا الوباء وما زلنا لا نمتلك اختبارات مناسبة أو معدات الوقاية الشخصية أو إرشادات واضحة على الصعيد الوطني، بدلاً من ذلك، دونالد ترامب: - يدفع ويروج للأدوية الخطرة والممنوعة ، ويقف في طريق مركز السيطرة على الأمراض المعدية، -ويرفض ارتداء القناع إنه يفشل حتى في أبسط اختبارات القيادة".



جو بايدن

وفى سياق آخر قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى المفترض فى سباق الرئاسة، يتفوق على الرئيس الجمهورى دونالد ترامب بين الناخبين المسجلين بفارق 11 نقطة، وفقا لاستطلاع أجراه صندوق الديمقراطية ومشروع UCLA، وهو استطلاع واسع النطاق للناخبين الأمريكيين، وأوضحت الصحيفة أن بايدن حصل على دعم 50% من الناخبين المسلحين، مقابل 39% لترامب، وعلى مدار موسم انتخابات 2020، يستهدف الباحثون فى المشروع مقابلة 500 ألف شخص بشأن السياسات والمرشحين الرئاسيين.

ووفقا للتحليل لنتائج الاستطلاع، فإن النوع والسن كانا من عوامل الانقسام بين الناخبين، حيث يحظى بايدن بتفوق بين كل الجماعات العمرية تقريبا وبين النساء، فى حين احتفظ ترامب بتفوق بين الناخبين الذكور بنسبة 46% إلى 44%، بينما كان تفوق بايدن بين النساء بنسبة 56% مقابل 32% لمنافسه الجمهورى.

وقال روبرت جريفين، مدير أبحاث جماعة دراسة الناخبين بصندوق الديمقراطية، إن الرئيس ترامب كان أداؤه سيئا حتى بالمقارنة بالاستطلاعات التى أجريت قبل أسابيع، وفى حين أن الانتخابات لا تزال على بعد أشهر، فإن السباق يبدو وكأنه قد انقلب ضد الرئيس.

كما حظى الديمقراطيون بأفضلية فى انتخابات الكونجرس حيث حظى الحزب بتأييد 47% مقابل 37% للجمهوريين.

وأجرى الاستطلاع فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تشهد فيه احتجاجات واسعة ضد وحشية الشركة والعنصرية المنهجية فى أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة فى ولاية مينيسوتا.