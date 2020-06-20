جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .
بناء على الإخبارية السرية المقدمة من إدارة ساحة الصفا والمروة برئاسة محمد مصطفى وإدارة الاستخبارات برياسة عصام صالح ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم COSU6262086210 حاوية رقم TEMU827317 قادمة من الصين بيان جمركى رقم 995 لسنة 2020 بمجمع المنطقة الحرة باسم شركة ا . للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11 طنا و720 كيلوجراما .
وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة الساحة ومحمد أسامة وطارق الحناوى ومصطفى عبدالفتاح ووليد الزند وطارق حسن لكشف ومعاينة الحاوية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 44 طردا بداخلها2570 سويتر مموه ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.
قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك عبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
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