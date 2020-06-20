اليوم السابع
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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية

السبت، 20 يونيو 2020 09:19 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية جانب من المضبوطات
كتب أحمد يعقوب

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تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

بناء على الإخبارية السرية المقدمة من إدارة ساحة الصفا والمروة برئاسة محمد مصطفى وإدارة الاستخبارات برياسة عصام صالح ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم COSU6262086210 حاوية رقم TEMU827317 قادمة من الصين بيان جمركى رقم 995 لسنة 2020 بمجمع المنطقة الحرة باسم شركة ا . للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11 طنا و720 كيلوجراما .

 

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة الساحة ومحمد أسامة وطارق الحناوى ومصطفى عبدالفتاح ووليد الزند وطارق حسن لكشف ومعاينة الحاوية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 44 طردا بداخلها2570 سويتر مموه ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

 

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك عبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

 

 


جمارك بورسعيد

تهريب ملابس عسكرية

الجمارك المصرية

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