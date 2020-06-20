جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 51 سيارة بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه فى مايو

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر مايو 2020 عن 49 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى، وعن سيارتى إعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 4 مليون و 47 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 3 مليون و 774 ألف جنيه والضرائب .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مايو 2020 عن 51 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و 847 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 7 مليون و 821 ألف جنيه .
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مايو 21 سيارة كما تم إعادة تصدير 39 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .
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