اليوم السابع
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جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 51 سيارة بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه فى مايو

السبت، 20 يونيو 2020 05:15 م
جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 51 سيارة بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه فى مايو هشام السويفى
كتب أحمد يعقوب

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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة  هشام السويفى خلال شهر مايو 2020 عن 49 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى،  وعن سيارتى إعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 4 مليون و 47 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 3 مليون و 774 ألف جنيه والضرائب .
 
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مايو 2020 عن 51 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و 847 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 7 مليون و 821 ألف جنيه . 
 
 
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مايو 21 سيارة كما تم إعادة تصدير  39 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

جمارك السيارات بالسويس

الجمارك

مصلحة الجمارك

الضرائب

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