جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى والاستقبال

تمكنت بالتنسيق مع تمكنت الإدارة العامة للحركة برئاسة أحمد القرنشاوى مدير عام الحركة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى وأجهزة الاستقبال ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية المعمول بها فى هذا الشأن .
فبناءً على الإخبارية المبلغة من هيئة الرقابة الإدارية بخصوص وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم YMLU8958576 بيان جمركى رقم 13675 مطور الإسكندرية باسم شركة ن .هـ . إ و الصنف الوارد وفقاً للمستندات قطع غيار ماكينات واردة من الصين .
وتم تشكيل لجنة من الحركة و التعريفة و التهريب ضمت كلاً من كريم سعدون مأمور حركة وعلاء ثابت وسعيد صقر مديرى التعريفة وأشرف عبد العاطى مفتش مكافحة ومحمد رفعت رئيس قسم بالأمن الجمركى بالاشتراك مع الجهات الأمنية بميناء الأسكندرية للكشف والمعاينة الفعلية فتبين وجود 20 جهاز لا سلكى بالشاحن ماركة BFDX و 20 سماعة هاند فرى لزوم أجهزة اللاسلكى و 8 أجهزة استقبال إشارة بالريموت وجهاز استقبال SEMINS منشأ الصين و 23 شاحن USB للسيارة
قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب .
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