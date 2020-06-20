اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 05:38 م
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جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى والاستقبال

السبت، 20 يونيو 2020 05:28 م
جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى والاستقبال مضبوطات جمركية
كتب أحمد يعقوب

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تمكنت بالتنسيق مع تمكنت الإدارة العامة للحركة برئاسة أحمد القرنشاوى مدير عام الحركة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى وأجهزة الاستقبال ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية المعمول بها فى هذا الشأن .

فبناءً على الإخبارية المبلغة من هيئة الرقابة الإدارية بخصوص وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم YMLU8958576 بيان جمركى رقم 13675 مطور الإسكندرية باسم شركة ن .هـ . إ و الصنف الوارد وفقاً للمستندات قطع غيار ماكينات واردة من الصين .

وتم تشكيل لجنة من الحركة و التعريفة و التهريب ضمت كلاً من كريم سعدون مأمور حركة وعلاء ثابت وسعيد صقر مديرى التعريفة وأشرف عبد العاطى مفتش مكافحة ومحمد رفعت رئيس قسم بالأمن الجمركى بالاشتراك مع الجهات الأمنية بميناء الأسكندرية للكشف والمعاينة الفعلية فتبين وجود 20 جهاز لا سلكى بالشاحن ماركة BFDX و 20 سماعة هاند فرى لزوم أجهزة اللاسلكى و 8 أجهزة استقبال إشارة بالريموت وجهاز استقبال SEMINS منشأ الصين و 23 شاحن USB للسيارة

قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب .


جمارك الاسكندرية

ضبط اجهزة لاسلكى

مصلحة الجمارك

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