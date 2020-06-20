اليوم السابع
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جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 20 جهاز لاسلكى

السبت، 20 يونيو 2020 05:57 م
جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 20 جهاز لاسلكى الجهاز المضبوط
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت  الإدارة العامة للحركة برئاسة  أحمد القرنشاوى مدير عام الحركة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة اللاسكى وأجهزة الإستقبال ومستلزماتها  بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية المعمول بها فى هذا الشأن.

 وبناء على الإخبارية المبلغة من هيئة الرقابة الإدارية بخصوص وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم  YMLU8958576 بيان جمركى رقم 13675 مطور الإسكندرية والصنف الوارد وفقاً للمستندات قطع غيار ماكينات واردة من الصين، وتم تشكيل لجنة من الحركة والتعريفة والتهريب ضمت كلاً من السادة كريم سعدون مأمور حركة وعلاء ثابت وسعيد صقر  مديرى التعريفة وأشرف عبد العاطى مفتش مكافحة ومحمد رفعت رئيس قسم بالأمن الجمركى بالإشتراك مع الجهات الأمنية بميناء الأسكندرية للكشف والمعاينة الفعلية.

 

 

وتبين وجود 20 جهاز لا سلكى بالشاحن و20 سماعة هاند فرى  لزوم أجهزة اللاسلكى و8 أجهزة استقبال إشارة بالريموت وجهاز استقبال SEMINS  منشأ الصين و23 شاحن USB  للسيارة .

 

وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. 

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.

 

 

 


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