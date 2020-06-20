جلسة لمجلس الأمن بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية الأسبوع القادم

كتبت - هند المغربي

قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أنه في الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع مهم لمجلس الأمن يُعقد على مستوى عالٍ بشأن الشرق الأوسط وضم أجزاء من الضفة الغربية المفترض في 1 يوليو القادم.

وقال حق " من المتوقع أن يطلع نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومن المحتمل ان يطلع الأمين العام أيضا على تقارير الأوضاع في الشرق الأوسط مؤكدا أن كل من الأمين العام ونيكولاي ملادينوف منخرطون بقوة في هذه المسألة وسيكون لديهم المزيد ليقولوه حول هذا الأمر في الأيام القادمة، بما في ذلك جلسة مجلس الأمن فى الأسبوع المقبل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة وردا على سؤال لأحد الصحفيين، بشأن تواصل نيكولاي ملادينوف فيما يتعلق بإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية في 1 يوليو. وإذا كان الأمين العام يخطط لإجراء أي نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل هذا التاريخ.