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جامعة حلوان تعقد الندوة الافتراضية "تأثيرات جائحة كورونا" 2 يوليو

السبت، 20 يونيو 2020 01:17 م
جامعة حلوان تعقد الندوة الافتراضية "تأثيرات جائحة كورونا" 2 يوليو جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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يعقد مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان، سلسلة من الندوات الافتراضية عبر الإنترنت، استكمالا لما بدأه المؤتمر الافتراضي الدولى من أفكار بحثية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لصياغة خارطة البحث العلمى بالجامعة فيما يتعلق بوباء كورونا، ويأتى ذلك  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
 
وتهدف هذه الندوات إلى استعراض الأبحاث الجارية التي يقوم بها الأساتذة والجهات البحثية بالجامعة، وكذلك عرض لأهم التوجهات البحثية المستقبلية ذات المخرجات الأولية، بما يحقق التعاون المثمر مع الجهات والجامعات المختلفة مستقبلا.
 
وتبدأ أولى الندوات بندوة رقمية حول "التأثيرات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا"، والظروف المرتبطة بها وما نتج عنها من ضغوط على الأفراد والمجتمعات.
 
وتعقد فعاليات الندوة الافتراضية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 .
 
وتدعو جامعة حلوان ومجمع الإبداع والبحث العلمي تحت إشراف الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع، مجتمع الأكاديميين والباحثين والطلاب والجهات المعنية للمشاركة بالحضور للنقاش وتنسيق الجهود لإثراء البحث العلمى فى هذا الإطار وطرح مساهمات الجامعة البحثية في هذه الأزمة.
 
 

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