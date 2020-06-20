تموين المنوفية: ضبط مصنع كمامات مخالف والتحفظ على 8 ألاف كمامة

المنوفية - محمود شاكر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، حملاتها التفتيشية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ، ومستودعات البترول لضبط المخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، استمرار شن الحملات اليومية تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، للتأكد من ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين .

وتم تحرير 137 محضر تموينى بنطاق المحافظة عن اليوم السبت ، تنوعت ما بين 51 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 86 محاضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

وأضاف : من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع كمامات بناحية بندر منوف ، لإدارته بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وصناعة كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية وتم ضبط 9 ماكينات خياطة و6 آلاف كمامة مصنعة منتج نهائى و2000 كمامة تحت التصنيع .

كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب محل أعلاف ، بناحية ساقية المنقدى بأشمون لحيازته وعرضه للبيع علف مجهول المصدر، وتم ضبط 50 شيكارة علف مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنحة ضد صاحب محل بقالة بناحية كفر الغريب بأشمون لحيازته وعرضه للبيع شاى مجهول المصدر وتم ضبط عدد 480 باكو شاى زنة 250 جرام مجهول المصدر .

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.