تموين الأقصر: انتهاء موسم توريد القمح بغلق الشون والصوامع بإجمالى 24130 طنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، أنه إنتهى موسم توريد القمح بمحافظة الأقصر، وتم إغلاق كافة مواقع التخزين بالمحافظة، وذلك نظراً للإنخفاض الشديد في معدلات التوريد وحفاظاً على ما تم تخزينه من قمح، حيث تم توريد 24130 طن و276 كيلو قمح.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي المورد بالمحافظة من القمح حتى غلق الشون والصوامع، بلغ نسبة 71% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، وشملت بيان تلك الكميات فى بنكر إسنا 22679 طن و845 كيلو قمح، وفى صومعة أرمنت تم توريد 1036 طن و70 كيلو قمح، وفى شونة أرمنت 414 طن و361 كيلو قمح.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تمت عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع على مدار الأيام الماضية بدون أى مشكلات، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ 15 أبريل الماضى فى توريد حصاد موسم القمح فى صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء فى إستلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع، وإنتهى الموسم بسلام.

وأكد الدكتور تامر صلاح، أنه مع بدء التوريد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمياتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.