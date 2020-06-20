اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تقاعد رئيس محكمة النقض فى أغسطس المقبل بعد بلوغه السن القانونية

السبت، 20 يونيو 2020 05:26 م
تقاعد رئيس محكمة النقض فى أغسطس المقبل بعد بلوغه السن القانونية المستشار عبدالله عصر
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبلغ المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، السن القانونية للتقاعد فى أغسطس المقبل، حيث تنتهى مدة رئاسته للمحكمة.

وحدد الدستور والقانون طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

و ينتظر قبل انتهاء مدة المستشار عبدالله عصر ، إن يصدر قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للمحكمة. والمستشار عبد الله عصر من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدًا - وعين معاونًا للنيابة فى ديسمبر من ذات العام - وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية فى 1/10/1981 ورشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبًا لها عام 1996.

كما تم ندبه للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010  بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، واعير  نائبًا لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ، وكان رئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وأخيرا أدى اليمين الدستورى كرئيس لمحكمة النقض 6 يوليو 2019.

يذكر إن محكمة النقض عقدت جمعيتها العمومية ، الثلاثاء الماضى ، وانتهت الجمعية إلى تفويض المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة. وخلال كلمته فى الجمعية طالب المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ، قضاة المحكمة  ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة.

وقال بيان صادر عن المحكمة ، إن الجمعية العمومية اختارت عدد جديد من بین قضاة الإستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض. وإنتهت الجمعية إلى تفويض المستشار رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.


محكمة النقض

تقاعد رئيس محكمة النقض

رئيس جديد لمحكمة النقض

الدستور

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة