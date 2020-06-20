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تعليم كفر الشيخ: طلاب مدارس بيلا سيؤدون الامتحانات بلجان العاصمة

السبت، 20 يونيو 2020 05:48 م
تعليم كفر الشيخ: طلاب مدارس بيلا سيؤدون الامتحانات بلجان العاصمة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدرت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانا أكدت فيه أنه على بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، سيؤدى طلاب مدارس بيلا الاختبارات بدءا من الغد الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، باللجان المقررة لهم داخل مدينة كفر الشيخ طبقا لما ورد بأرقام الجلوس الخاصة بكل طالب.

وأضاف البيان أن وزارة التربية والتعليم تقدمت باستشكال "دعوى رقم 43639 لسنة 74 شق عاجل" بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى المقامة بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ وطالبت الوزارة الطلاب بأداء الامتحان فى موعده غدًا الأحد الموافق 21 يونيو 2020 طبقًا للجان المدرجة ببطاقات أرقام الجلوس الواردة من لجنة النظام والمراقبة المختصة.

 


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