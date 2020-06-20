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"تعليم كفر الشيخ" تشدد على تطبيق إجراءات الوقاية خلال امتحانات الثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 05:30 م
"تعليم كفر الشيخ" تشدد على تطبيق إجراءات الوقاية خلال امتحانات الثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، اجتماعاً مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير التعليم الثانوي ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات ومسئولي غرفة العمليات.

وشددت خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أكد عليها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا على الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مقصر.

وأكدت وكيل الوزارة تكاتف الجميع من أجل الخروج إلى بر الأمان، مشيدا بدور مديرية الأمن وعلى رأسها اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ والتعاون بشأن الإجراءات المقررة  لتأمين دخول وخروج الطلاب وموجهه رسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب، كما طالبت رؤساء اللجان بسرعة حل المشكلات إن وجدت والتواصل السريع مع غرفة العمليات بالإدارات والمديرية.

وأوضحت وكيل الوزارة كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع الطلاب والمعلمين قبل بدء اللجنة وأثناء انعقاد الامتحان بداية من الدخول من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والقفازات علي الطلاب والقائمين على العمل في اللجنة ومراعاة التباعد بين الملاحظين والطلاب


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