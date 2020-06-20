تعليم سوهاج: تدعيم لجان الثانوية بـ95 بوابة تعقيم و26 ألف طالب يؤدون الامتحانات

سوهاج محمود مقبول

أكد الأستاذ ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن لجان امتحانات الثانوية العامة أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال أعمال الامتحانات التي ستنطلق غدًا الأحد 21 يونيو الجاري جاء ذلك عقب جولته التفقدية مساء للجان الثانوية العامة ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الامتحانات، حيث تفقد استعدادات اللجان في إدارات أخميم وساقلتة وسوهاج.

وتابع أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام يبلغ 26039 طالبا وطالبة موزعين على 83 لجنة رئيسية وتم تدعيم اللجان بعدد 95 بوابة تعقيم إلكترونية وتوزيع 83 بوابة أساسية و12 بوابة احتياطية سوف يتم توزيعها على 83 لجنة أمتحان داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية.

ومن جانبه أرسل عبد الخالق رسالة طمأنة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن المديرية أصبحت جاهزة تمامًا للامتحانات وأن اللجان تسلمت جميع أدوات الوقاية الصحية لضمان سلامة الطلاب وتأمينهم، في ظل التعليمات الصادرة من الوزارة والدعم الهائل الذي أرسلته لضمان سلامة الطلاب والعاملين باللجان، وكذلك الدعم والمساندة من السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الذي قام بتذليل كافة العقبات وتابع بنفسه جميع استعدادات المديرية لتأمين الامتحانات وتوفير عناصر الأمن والسلامة للطلاب والقائمين على الامتحانات باللجان.

وأصدر تعليماته لجميع رؤساء اللجان والسادة مديري الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ جميع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة حرصًا على مستقبل الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، في جميع لجان الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بتقليص أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا بكل لجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

كما شدد على القائمين على الامتحانات بجميع لجان سوهاج بضرورة دخول الطلاب للجان سير الامتحان بطابور متباعد بمسافة 2 متر بين الطالب والآخر، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وعدم السماح بدخول الطالب بعد الساعة التاسعة صباحًا، واعتباره غائبًا، لأنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب واجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول لمبنى اللجنة.

وأضاف عبد الخالق أنه تم توفير بوابة تعقيم تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة، وأجهزة كشف حراري وأكياس بلاستيك لتغطية الأحذية لكل لجنة بالاضافة إلى الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف للملاحظين والمقدرين فقط والقفازات الطبية بالإضافة إلى كرتونة تحتوي على زجاجات مطهر إضافية في كل دور، كما سيتم تنفيذ عملية تعقيم عميق لكل لجنة قبل الامتحانات وذلك تنفيذ لحزمة من الاجراءات والتدابير والقرارات الاستثنائية تقديرًا للظروف الصحية الاستثنائية التي ستجري خلالها امتحانات هذا العام، حيث سيتم السماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع درجة حرارته، كما أن الطلاب سيتسلمون البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.