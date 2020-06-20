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تعرف على خطة مديرية الأمن لتأمين امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

السبت، 20 يونيو 2020 12:20 ص
تعرف على خطة مديرية الأمن لتأمين امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ قوات أمن - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استعدت مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ ، لتأمين امتحانات الثانوية العامة ،بتواجد قوات أمنية أمام 84 لجنة بمدن وقرى المحافظة ، لمنع تواجد الأهالى أمام اللجان ، وعدم دخولها عقب إغلاق أبواب اللجان بعد الساعة التاسعة صباحاً بالإضافة للأقوال الامنية  فى الشوارع ، وعدد من سيارات الشرطة التى تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان .

كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة ، وسط اجراءات مشددة ، وتشمل خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان .

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

كما تفقد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ ، محيط لجان الامتحانات ، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين ،والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

 

 


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