اليوم السابع
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تعرف على الضوابط الجديدة للأنشطة الترفيهية فى السعودية بعد كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 م
تعرف على الضوابط الجديدة للأنشطة الترفيهية فى السعودية بعد كورونا هيئة الترفيه بالسعودية
إيمان حنا

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فى إطار تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية بعد أزمة كورونا فى السعودية، أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية  الدليل الارشادى لعودة الانشطة الترفيهية، والتي سيتم الإعلان عن تاريخها من قبل الجهات المعنية في وقت لاحق وفق العربية.

 

نورد فيما يلى أبرز الضوابط التى اشتملها الدليل ..

ـ اشتمل الدليل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات، والتي تتماشى مع خطة العودة بحذر، وتضمنت الإجراءات عدة جوانب وهي التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي، والوقائي.

ـ اشتمل جانب التوعية الصحية، على نشر الرسائل الإعلامية بعدم الحضور لأي شخص لديه أعراض أو كان مخالطاً لحالة مؤكدة خلال الـ 14 يوماً السابقة لحضوره النشاط الترفيهي، وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين،

ـ نشر لوحات إرشادية وإرسال إجراءات وارشادات للزوار قبل زيارتهم للموقع حتى تتكون صورة شاملة عن الإجراءات الاحترازية قبل الزيارة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لسلامة الزوار والموظفين مع حملة الإعلان عن الفعالية مع التأكيد على مبدأ "كلنا مسؤول" – "نعود بحذر"، وتمكين الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

ـ شددت الإجراءات على ضمان تطبيق التباعد الجسدي من خلال تعديل تدفق الحشود وترتيبات الجلوس والمخالطة لتجنب حدوث أي ازدحام مع المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص واستخدام مسارات محددة، وتحديد الطاقة الاستيعابية في جميع الأنشطة بواقع شخص لكل 9 أمتار مربعة.

ـ وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح أو مسارات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والجلوس والاصطفاف، مع تقليص مدة التواجد في المواقع والاتصال بين المنظمين والمشاركين ومقدمي الخدمات بقدر الإمكان.

ـ تضمنت الإرشادات ضرورة التقصي الوبائي للمخالطين للحضور والمنظمين والتسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل، والالتزام باستخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وشراء التذاكر وتدريب الموظفين قبل الافتتاح على الإجراءات وبروتوكولات السلامة وإرشادات الموظفين قبل مباشرة العمل، وتعميم خطة التعامل مع الحالات المشتبه بها ، وتوفير العدد الأنسب من العاملين.

ـ التأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على المسافة الأمنة بمقدار 2 متر بين الأشخاص واستخدام مسارات منفصلة، ومتابعة الإجراءات الصحية الاحترازية على جميع العاملين بشكل إلزامي (لبس الكمامات طوال الوقت، غسل وتعقيم اليدين)، وقياس درجة الحرارة.

ـ  وجوب تنظيف الموقع وتعقيم الأسطح وتوفير كمامات، ومعقمات للأيدي عند المداخل والمخارج وجميع المرافق في المواقع وإلزام الجميع باستخدامها والمحافظة على المسافة الآمنة عند الانتظار مع جدولة تعقيم المرافق.

 
 
 
 
 
 

السعودية

هيئة الترفيه السعودية

عوجة الانشطة الترفيهية بالسعودية

كورونا

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