تعرف على أبرز تصريحات قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكى حول أزمة اليمن

إيمان حنا

تصريحات مهمة ذكرها الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اليوم السبت ، خلال حديثه إلى معهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر"، حول الملف اليمنى ودور إيران فى تعقيد الأزمة، وموقف المملكة العربية السعودية من هذا الملف، نورد فيما يلى أبرز تلك التصريحات وفق ما نقلتها الصحف السعودية ..

ـ المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن.

ـ المملكة تسعى لإنهاء الحرب باليمن .

ـ السعودية على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية.





ـ لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران

. ليس من مصلحة إيران إنهاء الحرب فى اليمن .

ـ تقديرى قائم على الحوار، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية السعودية والاجتماعات التي أقمتها .

ـ وحول الوضع في سوريا قال "سنواصل العمل ضد داعش في سوريا ومساعدة شركائنا في الحفاظ على بنيتهم التحتية في المنطقة.

ويعد كينيث فرانك ماكنزى جنرال من مشاة البحرية في الولايات المتحدة من فئة أربع نجوم يشغل حاليًا منصب القائد الرابع عشر للقيادة المركزية للولايات المتحدة، تولى مهمته الحالية منذ 28 مارس 2019.

وأيضا شغل منصب مدير الأركان المشتركة الذي تولى المنصب في 5 يوليو 2017 بعد أن خدم سابقًا لمدة عامين كمدير للخطط الاستراتيجية والسياسة (J-5) في هيئة الأركان المشتركة .

تأتى هذه التصريحات فيما أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه بينما تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة أبناء اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

وكتب في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، "بدلا من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة تقدمها إيران، لقد حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن".

ومن جهة أخرى طالب اليمن إيران مجددا، بالكف عن دعم مليشيا الحوثى بالسلاح وتهديد دول الجوار ما يسهم فى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.جاء ذلك خلال مشاركة اليمن فى اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورة (يونيو 2020) المنعقدة افتراضياً فى العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.



وألقى المندوب اليمنى رئيس المجموعة العربية لهذه الفترة، بيانات المجموعة العربية فى عدد من البنود الهامة، وهى تعزيز أنشطة الوكالة فى مجال التعاون التقني، وبند دور الوكالة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ألقى بياناً باسم المجموعة العربية حول مسألتى القدرات النووية الإسرائيلية، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى ما جاء فى تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران فى انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015، داعيا إيران إلى وقف تلك الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.