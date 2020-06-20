تعافى 1192 حالة إصابة بكورونا من مستشفيات العزل بالشرقية منذ بداية الأزمة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 164 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 22 من مستشفي الحسينية المركزى، و 21 من مستشفي حميات الزقازيق، و 17 من مستشفي مشتول السوق المركزي، 15 من مستشفي العزل بالزقازيق، و 15 من مستشفي القرين المركزي، و 15 من مستشفي ههيا المركزي، و 15من مستشفي بلبيس المركزي، و 10 من مستشفي منيا القمح المركزي، و 8 من مستشفي أبو كبير المركزي، و 7 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و 7 من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 5 من مستشفي القنايات المركزي، و 4 من مستشفي ديرب نجم المركزي، و 2 من مستشفي الصالحية الجديدة، وحالة من مستشفي الزقازيق العام، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1192 حالة بالمحافظة حتي الآن.

وبحسب بيان الصحة، فقد خرج 197حالة بعزل الزقازيق، و150 بمستشفي أبو حماد المركزي، و152بمستشفي السعديين، و 117 بمستشفي منيا القمح المركزي، 86 بعزل فاقوس، 78 بمستشفي بلبيس، و 55بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و 58 بمستشفي ههيا المركزي، و 35 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 35 بمستشفي الحسينية المركزي، و 33 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 30 بمستشفي القرين المركزي، و 30 بحميات الزقازيق، و 29 حالات بالصدر، و 27 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 25 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 17 من مستشفي القنايات المركزي، و12 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و12 بمستشفي أبو كبير المركزى، و 7 من مستشفي الزوامل المركزي، و 3 من مستشفي الزقازيق العام، و 2 بحميات فاقوس، و 2بمستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة:

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.