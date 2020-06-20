اليوم السابع
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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية

السبت، 20 يونيو 2020 10:29 ص
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين. 
 
 كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
 
كما وافق وكيل الأزهر على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:  http://www.azhar.eg/seatsNO.html
 
 
ينطق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية غدا الأحد، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه في تمام التاسعة صباحا، ولمدة ساعتين، الشيخ صالح عباس ، وكيل الأزهر الشريف، زف بشرى سارة للطلاب بأن الاختبارات ستكون خالية تماماً من أي صعوبة أو ألغاز وأنها تتوافق تماماً مع الزمن المخصص لها.
 
 
وأضاف وكيل الأزهر في رسائل طمأنة للطلاب و أولياء الأمور ، أن الأزهر تابع رغبات الطلاب المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى ، بالإضافة إلى الرغبات التي وصلت قطاع المعاهد الأزهرية، مشدداً على أن اللجان مؤمنة تماماً ،وأن وسائل الوقاية متوفرة حيث سيمنح كل طالب وكافة العاملين المشاركين في الامتحانات عبوة للتطهير الشخصى، مطالباً الطلاب الحضور قبل بدء اللجنة بوقت كاف مع التشديد على عدم السماح بتجمع أولياء الأمور خارج اللجان .
 
 
وطالب وكيل الأزهر الطلاب بعدم المصافحة أو المعانقة ويكفى السلام عن بعد ، كاشفاً أنه تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان، وإلزام الطلاب و العاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

اخبار مصر

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