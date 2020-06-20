تسليم مصنع لتدوير القمامة بالزقازيق لإحدى الشركات لإعادة تشغيله

الشرقية - إيمان مهنى

كلف نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لجنة لتسليم مصنع تدوير القمامة للشركة التى رسى عليها المزاد لتطوير الأداء ورفع كفاءة الموقع، فريق عمل المحافظة، بحضور محمد العوضى نائب رئيس المركز، جمال محمد مدير الحملات بالإدارة الهندسية المركزية ،عبد المحسن عبد البارى مدير التفتيش المالى والإدارى، عادل الغندور مدير شئون البيئة، إبراهيم عبد الله مدير المتابعة الميدانية.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتنفيذ خطة المحافظة الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره والاهتمام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة و نقلها للمدفن الصحى بالخطارة .

وأكد أن وحدة التدخل البيئى السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحى والتنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بتلك الاماكن وتسويرها حفاظا علية وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

كما اكد استمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه.