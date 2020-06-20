تركيب بوابات التعقيم الذاتى بالتأمين الصحى ببنى سويف ضمن الإجراءات الوقائية

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، وحدات التأمين الصحى بنى سويف حيث تابع الانتهاء من تركيب بوابة التعقيم الذاتى بمدخل مبنى إدارة الفرع، ضمن الإجراءات الوقائية مهداة من مؤسسة نهضة بنى سويف في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة ،وأشار مدير عام الفرع على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية ،وتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة نهضة بنى سويف.

وشدد مدير عام الفرع على ضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم التلامس باليد، وتطهير اليدين بالماء والصابون أو بالكحول، و والحرص على ارتداء الكمامة لجميع العاملين والمترددين، وتفقد إدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام وكذلك اللجنة الطبية العامة،بتواجد الدكتورة هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، والسيد ناصر البطل رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم وسؤال المرضى عن أى معوقات.

كما تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات والمعامل بعيادة السلام يرافقه د.هبه حسن مسئول العيادات ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات، وإتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتفقد مركز الأورام بتواجد الدكتورة ليديا فرج الله أخصائي الأورام وتفقد صيدلية الأورام وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة وكذلك التأكد من انتهاء أعمال الصيانة لدورات المياه وتلاحظ مستوى النظافة جيد، وتوفير تهوية بصالات الانتظار، والانتهاء من تركيب عدد (2) شاشة عرض، وكذلك عدد (2) تكييف بغرفتي العلاج الكيماوى حرصا على راحة المرضى وسؤال المرضى عن أى معوقات أشادوا بمستوى الخدمة وحسن المعاملة من العاملين بمركز الأورام وخصوصا التمريض.

ورافق مدير عام الفرع في الزيارة دكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى ،و عبد العزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة، والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.