اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب بوابات التعقيم الذاتى بالتأمين الصحى ببنى سويف ضمن الإجراءات الوقائية

السبت، 20 يونيو 2020 07:28 م
تركيب بوابات التعقيم الذاتى بالتأمين الصحى ببنى سويف ضمن الإجراءات الوقائية بوابة التعقيم الذاتى
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، وحدات التأمين الصحى بنى سويف حيث تابع الانتهاء من تركيب بوابة التعقيم الذاتى بمدخل مبنى إدارة الفرع، ضمن الإجراءات الوقائية مهداة من مؤسسة نهضة بنى سويف في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة ،وأشار مدير عام الفرع على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم  المنظومة الصحية ،وتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة نهضة بنى سويف.

وشدد مدير عام الفرع على  ضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم التلامس باليد، وتطهير اليدين بالماء والصابون أو بالكحول، و والحرص على ارتداء الكمامة لجميع العاملين والمترددين، وتفقد إدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام وكذلك اللجنة الطبية العامة،بتواجد الدكتورة  هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، والسيد ناصر البطل رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم وسؤال المرضى عن أى معوقات.

كما تفقد مدير الفرع  غرف الكشف والصيدليات والمعامل بعيادة السلام يرافقه د.هبه حسن مسئول العيادات ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام،  وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات، وإتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتفقد مركز الأورام بتواجد الدكتورة ليديا فرج الله أخصائي الأورام وتفقد صيدلية الأورام وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة  وكذلك التأكد من انتهاء أعمال الصيانة لدورات المياه وتلاحظ مستوى النظافة جيد، وتوفير تهوية بصالات الانتظار، والانتهاء من تركيب عدد (2) شاشة عرض، وكذلك عدد (2) تكييف بغرفتي العلاج الكيماوى حرصا على راحة المرضى وسؤال المرضى عن أى معوقات أشادوا بمستوى الخدمة وحسن المعاملة من العاملين بمركز الأورام وخصوصا التمريض.

ورافق مدير عام الفرع في الزيارة دكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية،  حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية،  والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى  ،و عبد العزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة، والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.

 

 


بنى سويف

التأمين الصحى

تأمين بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة