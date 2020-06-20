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تركيا تشترط على الجيش الليبى الانسحاب من سرت لوقف اطلاق النار

السبت، 20 يونيو 2020 02:21 م
تركيا تشترط على الجيش الليبى الانسحاب من سرت لوقف اطلاق النار الجيش الليبى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن تركيا تشترط على الجيش الليبي الانسحاب من سرت لوقف اطلاق النار.

وواصلت القطع البحرية التركية، تحركاتها الاستفزازية بالبحر المتوسط، بعد رصد تحرشها العسكري بفرقاطة فرنسية في المياه الإقليمية الليبية، فوفقاً لموقع (اوسينت اديتور) المعني بالرصد البحري فإنه تم رصد سفينة دعم وفرقاطة تابعتين للبحرية التركية وبينهما فرقاطة فرنسية وأخرى رابعة لم يتم تحديد هويتها بالقرب من مصراتة الليبية.

وتستغل تركيا المصالح العالمية المتضاربة في ليبيا بما يضمن لها تواجدا عسكريا يمهد لها الطريق للسطو على ثروات هذا البلد والبحر المتوسط.

 

وعلى إثر اعتراض باريس على الممارسات التركية في المنطقة، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الأول الخميس، فتح تحقيق في حادثة اعتراض فرقاطة تركية لأخرى فرنسية في البحر المتوسط.

واتهمت فرنسا، الأربعاء الماضى، البحرية التركية بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا. 


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