تركيا تسجل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت وزارة الصحة في تركيا 1,248 إصابة جديدة بعد الانتهاء من 41,112 فحص جديد بآخر 24 ساعة، جاء ذلك بحسب إحصائية صادرة عن الوزارة ، مساء اليوم، السبت، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 158,828حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 1,312 حالة شفاء جديدة مقابل تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4,927

وبينت أن العدد الحالي للإصابات يبلغ 22,738 من إجمالي الإصابات البالغ 186,493حالة.

ونوهت إلى العدد الإجمالي للفحوصات 2,904,744 في حين أن العدد الإجمالي للذين يستخدمون أجهزة تنفس يبلغ 318

وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين في العناية المركزة يبلغ781 حالة.