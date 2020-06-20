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تركيا تسجل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 08:46 م
تركيا تسجل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا تعقيمات - فيروس كورونا - أرشيفية
وكالات

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سجلت وزارة الصحة في تركيا 1,248 إصابة جديدة بعد الانتهاء من 41,112 فحص جديد بآخر 24 ساعة، جاء ذلك بحسب إحصائية صادرة عن الوزارة ، مساء اليوم، السبت، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 158,828حالة.
 
وأفادت الوزارة بتسجيل 1,312 حالة شفاء جديدة مقابل تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4,927
 
وبينت أن العدد الحالي للإصابات يبلغ 22,738 من إجمالي الإصابات البالغ 186,493حالة.
 
ونوهت إلى العدد الإجمالي للفحوصات 2,904,744 في حين أن العدد الإجمالي للذين يستخدمون أجهزة تنفس يبلغ 318
 
وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين في العناية المركزة يبلغ781 حالة.
 

كروونا

تركيا

اصابات

فيروس كورونا

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