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ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين فى نيويورك جيفرى برمان

السبت، 20 يونيو 2020 10:36 م
ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين فى نيويورك جيفرى برمان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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أعلن المدعى العام الأمريكى ويليام بار، أن دونالد ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين في نيويورك جيفرى برمان المشرف على محاكمة عدد من مساعدى الرئيس، بعد أن رفضه التنحى الطوعى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
 
يذكرأن، أصيب 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بفيروس كورونا، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن حالة من التوتر هيمنت على مدينة تولسا التى تشهد اليوم أول حملة انتخابية للرئيس دونالد ترامب، حيث تجمع مؤيدو ترامب والمتظاهرون ليلة الجمعة تحسبًا لأول فاعلية انتخابية قبل انتخابات 2020، مما أثار مخاوف من مواجهة عنيفة وتفاقم انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع الحالات المحلية.

وأقامت السلطات حاجزا حول مركز BOK الذي يضم 19000 مقعد في وسط مدينة تولسا ، حيث بدأ أولئك الذين يتوقون لرؤية ترامب يصطفون في منتصف الأسبوع، وأصدر العمدة حالة الطوارئ ووضع حظر تجوال خشية أن تتوجه مجموعات خارجية إلى المدينة لإثارة المشاكل.

لكن المدينة أعلنت أنها تلغي إجراءات السلامة بعد أن غرد ترامب على تويتر.

وقال ترامب: "لقد تحدثت للتو مع عمدة تولسا المحترم للغاية جي تي بينوم ، الذي أبلغني أنه لن يكون هناك حظر تجول الليلة أو غدًا للعديد من مؤيدينا الذين سيحضرون الحملة". "أقضوا وقتا ممتعا - شكرا للعمدة بينوم.

واعتبرت الصحيفة أن القرار المفاجئ أضاف جرعة أخرى من الفوضى على المشهد ، حيث مضى ترامب قدما لتنظيم مسيرة كانت مثيرة للجدل على جبهتين. أولا، تنظم الفاعلية الانتخابية في مدينة ممزقة عنصريًا في لحظة مشحونة، ولكنها أيضًا تخرق المبادئ التوجيهية الصحية التي توصي بعدم التجمعات وسط جائحة فيروس كورونا، حيث ضغط معارضو المسيرة لأسباب صحية على اعتراضاتهم في المحكمة العليا للولاية دون جدوى.

 


ترامب

أمريكا

جيفرى برمان

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