ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين فى نيويورك جيفرى برمان

كتب محمد جمال

أعلن المدعى العام الأمريكى ويليام بار، أن دونالد ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين في نيويورك جيفرى برمان المشرف على محاكمة عدد من مساعدى الرئيس، بعد أن رفضه التنحى الطوعى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

يذكرأن، أصيب 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بفيروس كورونا، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن حالة من التوتر هيمنت على مدينة تولسا التى تشهد اليوم أول حملة انتخابية للرئيس دونالد ترامب، حيث تجمع مؤيدو ترامب والمتظاهرون ليلة الجمعة تحسبًا لأول فاعلية انتخابية قبل انتخابات 2020، مما أثار مخاوف من مواجهة عنيفة وتفاقم انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع الحالات المحلية .