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تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 20 يونيو 2020 01:03 م
تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

 


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